عقوبات بريطانية جديدة ضد فيلق القدس الإيراني

وقالت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي، انه "تم فرض قيود تنطوي على حظر دخول البلاد وتجميد الأصول في حال اكتشافها، ضد قائد إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني حميد فاضلي، كما تم فرض عقوبات على عبد الفتاح أهوازيان وبهنام شهرياري".وأضافت، أن "أهوازيان "كان متورطًا في أنشطة الحكومة الإيرانية العدائية"، التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار بريطانيا، كما تورط شهرياري في "أنشطة لزعزعة استقرار الوضع في إسرائيل والعراق واليمن ولبنان".كما يشار في القائمة إلى أن "الوحدة 700 في "فيلق القدس" التي فرضت عليها العقوبات كانت تقوم بتطوير وتخطيط "أنشطة لزعزعة الاستقرار داخل بريطانيا".في المجمل، يوجد الآن 27 كيانًا قانونيًا و190 فردًا على قائمة العقوبات البريطانية ضد إيران.