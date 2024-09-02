أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مسؤولين أن "الولايات المتحدة صادرت الطائرة في جمهورية الدومينيكان، ونقلتها إلى فلوريدا".ووصف المسؤولون الأمريكيون الطائرة بأنها "تعادل طائرة الرئاسة الأمريكية".وأشارت الشبكة إلى أن "الاستيلاء على طائرة مادورو، التي تم تصويرها في زيارات رسمية سابقة له حول العالم، يمثل تصعيدًا في التحقيقات مع الحكومة الفنزويلية".وقال أحد المسؤولين الأمريكيين للشبكة: "هذا يرسل رسالة تصل إلى القمة. إن مصادرة طائرة رئيس دولة أجنبية أمر غير مسبوق في المسائل الجنائية. نحن نرسل رسالة واضحة هنا مفادها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق متناول العقوبات الأمريكية".وحسب الشبكة، فقد شاركت وكالات فيدرالية عدة في عملية الاستيلاء، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي، ووكلاء التجارة، ومكتب الصناعة والأمن، ووزارة العدل، وأشارت الشبكة إلى أن تكلفة الطائرة تقدّر بحوالي 13 مليون دولار.ووفق الشبكة، عمل المسؤولون الأمريكيون من كثب مع جمهورية الدومينيكان، التي أخطرت فنزويلا بقرار المصادرة، وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين.في وقت سابق من هذا العام، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا؛ ردًا على ما وصفته بـ "فشل" حكومة مادورو في السماح بإجراء "انتخابات شاملة وتنافسية".وبعد إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل في 28 تموز، علقت فنزويلا الرحلات الجوية التجارية من وإلى جمهورية الدومينيكان.