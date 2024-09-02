الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (بلو لاغون 1) في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة وقد أصيبت إصابة مباشرةً بفضل الله".وأضاف: "جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، متابعا: "نُفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر".