السعودية.. أمر ملكي يخص تعزيز مكانة المرأة

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القرار "يعزز مكانة المرأة ويجسد تمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الأصعدة وكافة المستويات".من جانبه، قال المستشار القانوني السعودي، بدر الروقي، إن الأمر الملكي دعم المجلس بنحو 30% من الكفاءات النسائية الوطنية، وهي من مؤشرات الثقة بقدرة السعوديات على تولي المناصب القيادية والتنفيذية والاستشارية، لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.واعتبر الروقي أن إشراك المرأة في مثل هذه المجالس المهمة ليس غريبا، خصوصاً مع رؤية 2030، لمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، مؤكدا أن المرأة السعودية أصبحت قادرة على صناعة لوائح وتشريعات تخدم مسيرة التنمية، ولديها القدرة على فهم الأنظمة والقوانين وبنودها في القطاعين العام والخاص والتعامل معها بكفاءة.