بتهمة نشر "الشذوذ الجنسي".. إيران تستدعي سفير أستراليا

وقال بيان للخارجية الإيرانية إنه "عقب نشر مقال مهين على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السفارة الأسترالية في طهران، تم استدعاء سفير هذه الدولة إلى وزارة الخارجية الإيرانية".وأضاف البيان أن "رئيس الإدارة الإقليمية بوزارة الخارجية احتج بشدة على تصرف السفارة الأسترالية بنشر هذا المحتوى المخالف للأعراف، وأدان بشدة هذا الإجراء".وأردف أن "المحتوى الذي نشرته السفارة الأسترالية مسيء ومخالف للقواعد الإيرانية والعادات والثقافة الإسلامية".وأشار إلى أنه "من الضروري تعويضها بشكل مناسب وتجنب تكرار مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الإجراء من قبل السفارة يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية فيينا الدبلوماسية، التي تحكم سلوك الممثلين السياسيين في احترام قوانين وأنظمة الحكومة المستقبلة".ولفت رئيس الدائرة الإقليمية بوزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "تاريخ علاقات إيران الخارجية يظهر الحساسية العالية للرأي العام ورد فعله على مثل هذا السلوك المنحرف".وكانت السفارة الأسترالية في طهران نشرت مقالاً يروج "للشذوذ الجنسي" على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.و️احتفلت السفارة الأسترالية في طهران بـ"يوم ارتداء اللون البنفسجي" وهو يوم للترويج والاحتفال بالشذوذ، ونشرت صورة لاحتفالها على صفحتها الرسمية على "إنستغرام".ومن جهته، أكد السفير الأسترالي أن "سفارة بلاده بالتأكيد لم تتعمد إهانة شعب وقيم المجتمع الإيراني، وقال إن إيران لم تُذْكَرا في هذه الرسالة".واعتبر نواب في إيران ووسائل إعلام متشددة، أن "السفارة الأسترالية في طهران، حاولت بغض النظر عن عادات ومعتقدات الشعب الإيراني، الترويج للفجور باستخدام الرموز البنفسجية وإقامة الاحتفالات ونشرها، وهذا يعد استفزازا للنظام والشعب الإيراني المحافظ".