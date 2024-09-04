10 معلومات جديدة عن جدري القرود.. كم نسبة فاعلية اللقاح؟

ووتضمنت أبرز التحديثات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية:1- جدري القرود ليس وباءً عالميًا أو جائحة حتى الآن، ولا يُعتبر المرض "X".2- كبار السن الذين تلقوا لقاح الجدري قبل عام 1985 يتمتعون بحماية من الإصابة بجدري القرود.3- المرض يمكن أن يصيب أي شخص، بما في ذلك الأطفال، ويمكن أن ينتقل من الأم إلى الجنين.4- لا يوجد علاج شافٍ لجدري القرود، ولكن لقاح الجدري يظل فعالًا بنسبة 85%.5- منذ عام 2022، تم تسجيل 100 ألف حالة إصابة بجدري القرود حول العالم.6- إقليم شرق المتوسط يُعتبر منطقة ذات خطورة متوسطة بالنسبة لجدري القرود.7- حتى الآن، لا توصي المنظمة بإعطاء لقاح جدري القرود لجميع أفراد المجتمع.8- تم تسجيل 900 حالة إصابة في 12 دولة من أصل 22 دولة في إقليم شرق المتوسط، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.9- تُجرى حاليًا دراسات وأبحاث جديدة لتطوير لقاحات ومضادات فيروسات لعلاج جدري القرود.10- من الضروري مراعاة الحالة النفسية لمرضى جدري القرود وتجنب وصمهم اجتماعيًا.