زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب وسط تركيا

السومرية نيوز – دولي

افاد وكالة "رويترز"، عن "زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة بوسط تركيا".

وقالت الوكالة أن "زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة بوسط تركيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما أكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر".