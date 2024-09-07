انهيار منازل وسيول عارمة تغمر شوارع مدينة عربية

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة متوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، ودعت السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة. كما ناشدت المواطنين بعدم المغامرة بعبور الأودية أو القيادة في المناطق المنخفضة التي قد تتعرض للغمر بالمياه.وتدخلت السلطات المحلية للتعامل مع الوضع الطارئ في ورزازات، وإعادة الأمور إلى طبيعتها سريعا، وتمكنت فرق التدخل من تصريف المياه وإزالة الأضرار الناجمة عن السيول، بحسب صحيفة هسبريس المغربية.وأشار مسؤول في تصريح للصحيفة، إلى أن المواطنين تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد انحسار المياه، مؤكدا أن الوضع تمت السيطرة عليه بشكل سريع بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية، وتحت إشراف السلطة الإقليمية.من جانبها، أصدرت السلطة الإقليمية تعليمات صارمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار هذا السيناريو، خاصة في ظل النشرات الجوية التي تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة خلال يومي السبت والأحد، مؤكدة ضرورة مراقبة مجاري المياه في الشوارع الرئيسية والأزقة لتفادي السيول الجارفة.وأكد مسؤول بورزازات أن الجهات المعنية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.