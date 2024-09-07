تمديد فترة التصويت للجزائريين في تونس

وقال نصر الدين دخلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه تم تمديد ساعات الانتخاب عبر مكاتب الاقتراع إلى الثامنة مساء بدل السابعة مساء.وأضاف دخلي أنه تم التمديد لتمكين أكبر عدد من أعضاء الجالية الجزائرية من أداء واجبهم الانتخابي في اليوم السادس والأخير من الانتخابات الرئاسية.وذكرت الهيئة الناخبة في تونس أن تعدادها يبلغ ما يقارب 16 ألف ناخب موزعة على ثلاثة مراكز انتخابية بكل من القنصلية العامة بالعاصمة تونس 10134، قنصلية الكاف 3278 وقنصلية قفصة 1917.وفي الجزائر فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها يوم السبت لاختيار رئيس الجزائر لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.ويختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وصرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي السبت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت إلى حدود الساعة الواحدة 13.11% على المستوى الوطني.وأفاد شرفي بأن عدد من صوتوا بلغ 3078334 ناخبا عبر الولايات في حين بلغ في الخارج حتى الساعة الواحدة ظهرا 140015 ناخبا بنسبة 16.18% كنسبة مشاركة.