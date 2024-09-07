ثلاث ضحايا بقصف "إسرائيلي" جنوبي لبنان

شهدت بلدة فرون جنوبي لبنان، مساء السبت، قصفا "إسرائيليا" أوقع ثلاث ضحايا.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بـ"سقوط 3 شهداء وجريحين من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على بلدة فرون جنوبي لبنان".

وكانت وسائل إعلام، أفادت بوقوع إصابات في "غارة إسرائيلية" استهدفت سيارة إطفاء في بلدة فرون جنوبي لبنان.