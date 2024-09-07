دعما لغزة.. تظاهرات حاشدة في مدن وعواصم أوروبية

وشهدت شوارع لندن وستوكهولم وفيينا ومدينة لاهاي الهولندية وميلانو الإيطالية وعدة مدن ألمانية تظاهرات دعما للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

وطالبت التظاهرات بوقف فوري لإطلاق النار وحظر تسليح "إسرائيل".

كما رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.