الحوثيون يعلنون إسقاط "مسيّرة أمريكية" في مأرب

أعلن الحوثيون، عن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية في أجواء محافظة مأرب.





وأضاف في بيان أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح الجماعة المسلحة في إسقاطها".



وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن الجماعة اليمنية "أسقطت مسيّرة أميركية من طراز (إم كيو-9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".وأضاف في بيان أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح الجماعة المسلحة في إسقاطها".وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.