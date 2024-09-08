الصحة العالمية تكشف عن حصيلة ضحايا الحرب في السودان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب عمري
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاث إصابات بغارة "إسرائيلية" جنوبي لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499419-638614081876594006.jpg
الصحة العالمية تكشف عن حصيلة ضحايا الحرب في السودان
دوليات
2024-09-08 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
240 مشاهدة
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الحرب الدائرة في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الحرب في السودان، المستمرة منذ أكثر من 16 شهرا، قتلت ما يزيد على 20 ألف شخص، وهي حصيلة هائلة وسط صراع دمر الدولة الواقعة في شمال شرقي إفريقيا".
وأعلن هذه الحصيلة خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مقر للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الجيش.
ولفت تيدروس إلى أن "العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير، وقال: "السودان يعاني أزمة عاصفة. حجم الدمار صادم والإجراءات المتخذة للحد من الصراع غير كافية".
واندلع الصراع في السودان في نيسان عام 2023 بعدما انفجرت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودخل الجانبان في حرب مفتوحة بجميع أنحاء البلاد.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن "أكثر من 13 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الصراع، كان منهم أكثر من 2.3 مليون فروا إلى دول مجاورة وأصبحوا لاجئين".
وذكرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أن "القتال شهد ارتكاب الجانبين لفظائع، تضمنت حالات اغتصاب جماعي وقتل بدوافع عرقية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
المحرر
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
السوداني وزيدان يبحثان التعاون لاستكمال الحكومة برنامجها الخدمي والاقتصادي
13:02 | 2024-09-08
السوداني يوجه دعوة للقوى السياسية والسلطات الدستورية
11:07 | 2024-09-08
السوداني يهنئ باختيار الرئيس التنفيذي لإيرثلنك رئيساً للتحالف العالمي لمجالس الألياف الضوئية
09:03 | 2024-09-08
لجنة برلمانية تنفي تصريحات مستشار السوداني بشأن مشروع سكك الحديد: سننسف تضليلكم
13:38 | 2024-09-06
الصحة العالمية
السودان
حصيلة الضحايا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
محليات
30.25%
05:39 | 2024-09-07
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
05:39 | 2024-09-07
كاساس يتلقى رسالة تحذيرية قبل مباراة الكويت
رياضة
25.68%
03:46 | 2024-09-07
كاساس يتلقى رسالة تحذيرية قبل مباراة الكويت
03:46 | 2024-09-07
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
رياضة
23.94%
15:38 | 2024-09-06
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
15:38 | 2024-09-06
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
أمن
20.13%
17:27 | 2024-09-06
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
17:27 | 2024-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
Morning Live
الزواج المبكر وتأثيره على الفتيات - حلقة ١٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٠٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
طل الصباح
يره عمو بابا - فقرة تخيل 8-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-08
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
اخترنا لك
الأردن تكشف عن نتائج التحقيقات في حادثة جسر اللنبي
13:10 | 2024-09-08
أبرز الشخصيات المرشحة للقب "تريليونير"
13:08 | 2024-09-08
وزير الخارجية الروسي يصل السعودية
13:07 | 2024-09-08
ثلاث إصابات بغارة "إسرائيلية" جنوبي لبنان
13:03 | 2024-09-08
بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.. تبون رئيسا للجزائر
12:41 | 2024-09-08
قتلى ومفقودون وانهيارات بفيضانات تجتاح دولة عربية
12:05 | 2024-09-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.