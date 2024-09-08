بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.. تبون رئيسا للجزائر

وقالت السلطة ان "عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات".وفي وقت سابق أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر أن "نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس السبت بلغت 48.03%، في حين بلغت نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 19.57%".وتعتبر هذه النسبة أكبر من تلك التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2019، وبلغت حينها 41.14% داخل البلاد و9.69% خارجها.وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها بعد تمديد فترة التصويت لمدة ساعة وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات التي دعي للمشاركة فيها حوالي 24 مليون ناخب.