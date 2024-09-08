ثلاث إصابات بغارة "إسرائيلية" جنوبي لبنان

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، عصر اليوم الأحد، بأن "مسيّرة إسرائيلية" أغارت على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.