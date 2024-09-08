وزير الخارجية الروسي يصل السعودية

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "لافروف وصل إلى الرياض حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لحوار مجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".وكان آخر حدث بهذه الصيغة أقيم في موسكو في يوليو/تموز 2023.