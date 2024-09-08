أبرز الشخصيات المرشحة للقب "تريليونير"

السومرية نيوز – دولي

كشفت إحصاءات حديثة عن توقعاتها بشأن حصول أسماء لامعة في عالم "البيزنس"، على عضوية نادي "التريليون" دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك بناء على ثرواتهم الحالية ومعدلات النمو السنوية.