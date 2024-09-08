مسؤول أمريكي يكشف معلومات "مثيرة" تخص اتفاق غزة

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأمريكي قوله، "بايدن يريد مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق لكن مستشاريه يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي إلى شيء".

وأضاف "لا نزال نعمل لكن لن نقدم أي اقتراح في وقت قريب ونحن في موقف صعب".

وكان مسؤول أمريكي رفيع اعتبر، قبل أيام، أن المفاوضات بشأن قطاع غزة معقدة، مشيرا الى انه لا اتفاق دون تسوية بشأن الأسرى.