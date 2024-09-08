واشنطن تعلن تدمير "مسيرات" للحوثيين

ونقلت وكالة "رويترز"، عن القيادة الوسطى الأمريكية قولها إنها "تمكنت من تدمير ثلاث مسيرات ومنظومتين صاروخيتين لجماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال الـ24 ساعة الماضية".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.