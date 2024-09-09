حزينة وهو يرتدي الالوان.. شخص يرغم فتاة على الزواج وأمه تعلق

ظهر العريس في الفيديو وهو يدخل إلى صالون التجميل لاصطحاب عروسه ورؤيتها بفستان الزفاف للمرة الأولى، بينما ظهرت على العروس ملامح الحزن والشعور بالضيق من وجوده.ولم توجه الفتاة عينيها مباشرة لعريسها، بل راحت تبعد وجهها عنه في الاتجاه الآخر، كما رفعت يده عن كتفها أثناء التصوير.وفي تصريحات صحفية، أكد العريس محمد فايز المحلاوي والبالغ من العمر 27 عاما، والذي يعمل بائع فاكهة متجولا، أنه فوجئ بالفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل، ولم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، وما تلاه من هجوم كبير عليه، مؤكدا أن الفيديو تسبب في "قطع عيشه".وأوضح عريس كفر الدوار أنه لم يعد يخرج من المنزل، ولا يستطيع أن يرفع عينه في عائلته بسبب الخجل والشعور بالفضيحة.وردا على سؤال حول ظهوره يوم الزفاف مرتديا ملابس لا تناسب هذه المناسبة قال إنه لم يتمكن من شراء بدلة لزفافه بسبب ضعف إمكانياته المادية، حتى إن الدبلة التي اشتراها لنفسه ليست فضية لكنها "فالصو".وقالت والدة عريس كفر الدوار أن ما حدث في الفيديو لا يمت للحقيقة بصلة، والعلاقة بين ابنها وعروسه مثل (السمن ع العسل) والفيديو المنتشر أعطى إيحاء للناس غير حقيقي.وفي سياق نفس الموضوع كشفت خبيرة التجميل التي حضرت الموقف أن ظهور العروسة بشكل غاضب كان سببه أن العريس لم يحضر ممسكا بباقة الورود، كما أنه لم يرتد بدلة الفرح.