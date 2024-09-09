قبل ساعة من انطلاق آيفون 16.. عطل يضرب متجر أبل الإلكتروني

وبحسب موقع "سي نت"، أغلقت شركة Apple متجرها عبر الإنترنت، مما يعني أنه من المرجح جدًا أن تحدث تغييرات في المنتجات المتوافرة نتيجة للإعلان عن آيفون 16 الجديد اليوم.وعلى الأرجح، سيعني هذا رفع هاتف iPhone 13 خارج المتجر، مع انخفاض أسعار محتملة لإصدارات iPhone 14 وiPhone 15.جدير بالذكر أنه إذا غادر منتج من منتجات Apple الأقدم المتجر عبر الإنترنت، لا يزال يمكن الحصول عليه بشرائه عبر قسم المنتجات المعاد تجديدها المعتمدة من Apple أو في متاجرها الفعلية.وتعقد شركة أبل اليوم الإثنين حدثها السنوي الذي يركز على هواتف آيفون 16 في حرم Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا (المقر الرئيسي لشركة أبل).ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وقامت شركة أبل بدعوة نخبة من وسائل الإعلام للحضور.سيشهد حدث هذا العام قيام أبل بالكشف عن تشكيلة iPhone 16، ونماذج Apple Watch الجديدة، وAirPods 4.ستكشف أبل عن تواريخ الإطلاق الرسمية لنظام التشغيل iOS 18، وmacOS Sequoia، وتحديثات برامج أبل الأخرى.من المتوقع أن تحتوي جميع أجهزة آيفون الأربعة الجديدة على زر الإجراء القابل للتخصيص وزر الالتقاط الجديد لالتقاط الصور التي ستحتوي على إيماءات مدمجة، مثل التمرير السريع للتكبير والتصغير أو الضغط الناعم للتركيز التلقائي. سيكون زر الالتقاط على الجانب الأيمن من الأجهزة أسفل زر الطاقة.تضيف أبل أيضا شريحة A18 إلى جميع الطرز، لذا ستكون تشكيلة ‌آيفون 16 بأكملها قادرة على دعم ميزات Apple Intelligence التي تأتي في iOS 18.ولا يُتوقع وجود ميزات جديدة رئيسية أخرى لطرز iPhone 16 القياسية، لكن تشكيلة Pro ستحصل على زيادة في حجم العرض، من 6.1 و6.7 بوصة إلى 6.3 و6.9 بوصة، على التوالي، لـPro وPro Max.سيتضمن كلا الطرازين أيضا خيار التكبير/التصغير Telephoto بمقدار 5x الذي كان حصريا لجهاز Pro Max العام الماضي.بالنسبة لساعة Apple Watch، من المتوقع أن تتميز السلسلة 10 القياسية بتصميم أنحف مع شاشة أكبر، لكن التغيير لن يكون جذريا.وتخطط Apple أيضا لتحديث Apple Watch SE وApple Watch Ultra، ويمكن أن نرى ميزات صحية جديدة مثل اكتشاف توقف التنفس أثناء النوم ومراقبة ضغط الدم، ولكن ليس من الواضح تماما بعد ما إذا كانت أبل ستجعلها جاهزة في الوقت المناسب لهذا العام.هناك نموذجان من AirPods 4 قادمان، أحدهما خليفة مباشر لـAirPods 3 الحالي والآخر يمثل خطوة للأمام مع دعم إلغاء الضوضاء النشط بسعر غير احترافي.