وريثة العرش خالية من السرطان.. كيت ميدلتون تبتسم لها الحياة

وقالت زوجة وريث العرش، الأمير وليام البالغة من العمر 42 عاما في فيديو إن الشهور الماضية كانت "صعبة" بالنسبة لها وعائلتها، وإنها الأن بخير وتزداد قوة كل يوم ودعت المصابين بالمرض لعدم فقدان الإيمان والأمل.ومن المتوقع أن تتولى كيت أنشطة خفيفة من الارتباطات العامة حتى نهاية العام، وفق الفيديو.وأعلنت كيت في مارس أنها في المراحل الأولى من العلاج من نوع لم تحدده من السرطان، مشيرة إلى أنها عندما أجرت عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي، لم يكن معروفا وجود أي سرطان.وأضافت: "لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي.. وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".وحضرت كيت عرضا احتفاليا عيد ميلاد والد زوجها الملك تشارلز الثالث في يونيو، وفي الشهر التالي قدمت الكأس للفائزين في بطولة ويمبلدون للتنس للرجال.