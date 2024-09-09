رسميا.. افتتاح السفارة السعودية لدى دمشق

وقال عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافة الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.وصرح وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في ايار الماضي عقب اجتماعه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان بأنه: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".