حصيلة ضحايا فيضانات "غير مسبوقة" في المغرب

توفي 18 شخاص، فيما لايزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حصيلة جديدة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عدد من مناطق جنوب المغرب.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، إنه تم تسجيل 10 وفيات في طاطا، و5 أشخاص في كل من الراشيدية وتزنيت، وشخصان في تنغير وشخص واحد في تارودانت.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه جرى حصر قائمة بـ4 أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث.

وشهد إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب، أمس الأحد، انتشال 8 جثث فيما لا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين إثر فيضانات طوفانية ضربت الإقليم وتسببت في انهيار العديد من المنازل.