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ما قصة عروس كفر الدوار؟
دوليات
2024-09-10 | 07:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,223 مشاهدة
السومرية نيوز – دولي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بفيديو للحظة رؤية شاب لعروسه بفستان الزفاف في كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، حيث ظهرت على الشابة ملامح الرفض وكأنها غير راغبة في الزواج.
"العروس الحزينة"
وانتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم وتصدر "الترند" في مصر، حتى سمي بمقطع "العروس الحزينة".
وفي التفاصيل، ظهر العريس في الفيديو وهو يدخل إلى صالون التجميل لصحبة عروسه ورؤيتها بفستان الزفاف للمرة الأولى، بينما ظهرت على العروس ملامح الحزن و"الاشمئزاز" تجاهه، وكأن الزواج على غير رغبتها.
كما بدا رفض العروس في نظراتها، حيث لم توجه عينيها مباشرة لعريسها، بل راحت تبعد وجهها عنه في الاتجاه الآخر. كما رفعت يده عن كتفها أثناء التصوير.
البدلة والورود
في حين أوضحت خبيرة المكياج التي حضرت الموقف في تصريحات صحافية، أن كل ما في الأمر أن العروس تفاجأت بعدم ارتداء عريسها بدلة العرس كما هو متبع، وصدمت لأنه لم يحضر الورود إليها لحظة استقبالها.
من جهته، أكد العريس محمد فايز المحلاوي (27 عاما) والذي يعمل بائع فاكهة متجولا، أنه فوجئ بالفيديو وتصدره "الترند"، بعد أن أخبره صديقه عن انتشار التعليقات والانتقادات ضده على مواقع التواصل المختلفة.
فضيحة.. و"قطع عيش"
كما أضاف أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، وما تلاه من هجوم كبير عليه، معتبرا أن المقطع تسبب في "قطع عيشه" و"خراب بيته" في قريته، لدرجة أنه لم يعد يخرج من المنزل، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقال "لا أستطيع أن أرفع عيني في عين أبي وعمي من الخجل والفضيحة".
كذلك أردف أنه لم يتمكن من شراء بدلة لزفافه بسبب ضعف إمكانياته المادية، حتى إن الدبلة التي اشتراها لنفسه ليست فضية لكنها "فالصو"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد العريس أنه لا يفهم في أمور مواقع التواصل ولا يستخدمها، مشددا على أنه شخص متواضع من منطقة ريفية لا يهتم بهذه الأمور، لكنه رغم ذلك تعرض لموقف صعب أثر على كل مناحي حياته.
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