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انطلاق الاجتماع الوزاري العربي لبحث وقف الحرب على غزة
دوليات
2024-09-10 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
333 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
انطلق اجتماع وزاري عربي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للمرة الأولى منذ 13 عاما.
وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن التي خلفت موريتانيا.
ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة سيغريد كاغ.
وفي افتتاح الجلسة الأولى للمجلس، قال وزير الخارجية التركي إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لكافة الأراضي في غزة دون ممانعة أو انقطاع.
وثمّن فيدان الدورين القطري والمصري في الوساطة ومساعيهما من أجل غزة، مشددا على أن الأعمال الإسرائيلية لن تمر دون عقاب.
"وضع مظلم"
ومن جانبه، قال بوريل، إنه على الجميع أن يقتنع بأن الأمن لن يتحقق دون سلام، مضيفا أن على الفلسطينيين إنهاء الانقسام والتوصل إلى رؤية موحدة.
وأعرب المفوض العام للأونروا عن خشيته من استمرار الوضع الذي وصفه بـ"المظلم" في غزة، وأن يعتاد عليه العالم ويدير ظهوره لسكان القطاع.
كما طلب لازاريني من الدول العربية استمرار دعم الأونروا ماديا حتى تستطيع متابعة توفير خدماتها الإنسانية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، وعلى أن جهود تفكيك الأونروا تشكل تهديدا للفلسطينيين.
يذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن والسودان والصومال وسوريا، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وكانت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا عقدت اجتماعا في وقت سابق اليوم، وقررت تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها اللجنة مع سوريا، كما توافقت على عقد اجتماعها المقبل في
بغداد
في وقت يحدد لاحقا.
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انطلاق الاجتماع الوزاري العربي
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