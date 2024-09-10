أوكرانيا تهدد بقط علاقاتها مع إيران إذا استخدمت روسيا صواريخها

يأتي ذلك على خلفية تقارير عن تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران.وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وإيران، حيث أدرجت 7 كيانات على نظام عقوبات إيران و3 على نظام عقوبات روسيا.وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركات ومنظمات تربطها صلات بقطاع تصنيع الطائرات المسيّرة في كل من روسيا وإيران، وفق "رويترز".ويأتي الإعلان عقب قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع.وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستفرض أيضاً عقوبات جديدة تشمل الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشدة بإرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، وقالت إنها ستتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقات ثنائية تتعلق بخدمات جوية مع إيران.ودعت الدول الثلاث، كذلك، طهران، إلى الوقف الفوري لكل الدعم المقدم إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.