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في تونس.. رفع العلم التركي بدل علم البلاد واعتذار عن "الخطأ"
دوليات
2024-09-11 | 07:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
اعتذرت
الإدارة العامة
للشركة
الوطنية
للسكك الحديدية التونسية، عما اعتبرته "الخطأ المتعلق بالراية الوطنية"، إثر رفع
العلم
التركي
فوق إحدى إداراتها المركزية.
وبحسب موقع "الحرة" تداول تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة المذكورة، عوض
العلم
التونسي.
وأثار الخطأ استهجان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم إزاء "هذا التصرف غير المقبول برفع راية غير الراية
الوطنية
على واجهة إدارة عمومية"، بحسب موقع "بوابة تونس" المحلي.
وإثر الجدل المثار، خرجت الشركة في بيان لها، لتوضح أنه خلال إجراءات تجديد الراية
الوطنية
المرفوعة فوق مختلف بناياتها، "اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم
دولة
أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه.. وتم التدخل على الفور واستبدال
العلم
مباشرة بالراية الوطنية".
وأوضحت أن "الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
وجددت
الإدارة العامة
للشركة "اعتذارها، مؤكدة أن رفع
العلم
الوطني
يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية".
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