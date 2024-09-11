ما لم يسمعه الجمهور.. ماذا قال ترامب وهاريس عند كتم الصوت؟

– دولي

جرت المناظرة جمعت دونالد ترامب، وكامالا هاريس، بموجب قاعدة اتفق عليها مرشحا الرئاسة وهي كتم صوت المرشح عندما لا يحين دوره في التحدث.

وبالطبع لا تخلو المناظرات من مقاطعة أحد الأطراف للطرف الآخر أحيانا، ومع كتم زر الصوت، لن يكون بالإمكان سماع ما قاله.

لكن مراسلا كان متواجدا قرب المنصة في فيلادلفيا تمكن من سماع بعض ما لم يسمعه الجمهور.

ووفق ما أوردته "سي أن أن" فإنه عندما اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يريدون السماح بالإجهاض في من الحمل، قالت هاريس: "هذا ليس صحيحا".

وعندما قال ترامب إنه كان رائدا في الدفاع عن التلقيح الصناعي، قالت هاريس: "ليس كذلك".

وتحدث الرئيس السابق عن تناول المهاجرين في أوهايو للحيوانات الأليفة، وردت هاريس: "ماذا؟ هذا لا يصدق".

وعندما قالت هاريس إن ترامب "ليس لديه خطة لك"، رد الرئيس السابق: "هذه مجرد جملة أعطوها إياها لتقولها".

وتواجه المتنافسان لأول مرة مباشرة، مساء الثلاثاء، قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات المقررة في الخامس من الثاني.

وتمحورت المواجهة حول الوضع الاقتصادي وأمن الحدود والحقوق الإنجابية والحرب بين إسرائيل وحماس ومستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بالإضافة إلى الانسحاب من .