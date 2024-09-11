ماسك يهاجم هاريس من جديد: إذا فازت لن نصل للمريخ

ودعا ماسك في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء إلى إصلاح جدي للحكومة الأمريكية، محذرا من مغبة الاستمرار في تشديد التشريعات في .وكتب: "ما لم يكن هناك إصلاح حكومي كبير، فإن القوانين واللوائح ستستمر في التدهور كل عام حتى يصبح كل مسعى عظيم، من السكك الحديدية السرعة بين مدننا إلى جعل ممكنة في مختلف الكواكب، غير قانوني فعليا.. لن نصل أبدا إلى المريخ إذا فازت كامالا".وأضاف ماسك أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري يدعم، بخلاف هاريس، إنشاء لجنة كفاءة حكومية "ستسمح بإنجاز أشياء عظيمة".وفي وقت سابق، اعترف ماسك بأن "تجاوزت توقعات" الكثيرين خلال المناظرة مع ترامب، إلا أنه أعرب عن اعتقالده بأن "سيحقق نتائج أفضل بكثير" كرئيس للدولة.