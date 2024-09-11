جريمة الشيخ زايد.. المتهم الأول رسم مخطط قتل ابن السفير خلال مرافقته برحلة "سفاري"

– دولي

كشف الطالبان المتهمان بقتل جارهما عمرو على، ابن السفير السابق بإحدى الدول، داخل مسكنه في مدينة الشيخ زايد، كيفية تخطيطهما لجريمتهما.

وأفاد المتهم الأول، في اعترافاته أمام نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو شورب، المحامي العام الأول، بأنه سبق ورافق عمرو، جاره، في رحلة سفاري وأثنائها عرف عنه كافة تفاصيل حياته، وأنه يقيم وحده، ويعمل في السعودية بإحدى الشركات، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه قتلًا بالاتفاق مع المتهم الثاني مارك، الذي يشاركه في ضرورة السرقة للحصول على الأموال وتحقيق الثراء السريع وإمكانية السفر إلى الخارج.

وأضاف المتهم الأول، خلال تحقيقات النيابة، أنه وجد في ابن السفير صيد ثمينًا لامتلاكه سيارتين إحداهما مرسيدس، ويوم الجريمة قصد مسكنه بمشاركة مارك، وقفزا من فوق السطوح إلى شقة المجني الكائنة بالطابق الأخير، حيث انهالا بالطعنات القاتلة، واستوليا على أمواله وهاتفه المحمول وسيارته الفارهة، ولجأ إلى المتهم الثالث إبراهيم، للتصرف .