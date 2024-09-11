تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية يثير سخرية

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أثار تمثال جديد في الشمالية للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة، انقساما كبيرا بشأن الإتقان في نحته، وسخرية من بعض المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى تصميم التمثال البرونزي للملكة الراحلة بواسطة الفنان أنتو برينان من شمال بلفاست، وتم الكشف عنه في حدائق قلعة أنتريم الأسبوع الماضي.

وفي التمثال، تظهر واقفة بجوار زوجها الأمير الراحل فيليب، وكلبيهما من فصيلة الكورجي.

وكتب مقاطعة أنتريم في منشور على "فيسبوك": "يجسد التمثال الملكة في وضع مهيب، نعمتها وثباتها وتفانيها مدى في الخدمة العامة".

وأشاد بالتمثال والرسالة يجسدها، لكن العديد من التعليقات الأخرى كانت ساخرة.

وقال أحد المتابعين: "إنه (التمثال) في الواقع إهانة لذكرى رحيل الملكة، ولا يشبهها على الإطلاق"، بينما وصفه آخر بأنه "مروع" وحث المجلس على "إزالته".

كما ذكر آخر: "إنه إهانة أكثر مما هو تكريم، ويبدو مروعا للغاية لأكون صادقا تماما".

وقال أنتريم إن "هناك استجابة إيجابية بشكل عام للتمثال".

وأضاف البيان: "الفن يمكن أن يثير أحيانا آراء مختلفة، لكن من المهم التأكيد على أن التمثال لاقى ترحيبا حارا من معظم الذين شاهدوه شخصيا".