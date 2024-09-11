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منذ هجمات 11 سبتمبر.. 40 بالمئة من الضحايا مجهولي الهوية حتى الان
دوليات
2024-09-11 | 14:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
308 مشاهدة
السومرية نيوز
– دولي
ذكر
تقرير
نشرته صحيفة "نيويورك بوست" أن أكثر من 40% من ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، لم يتم تحديد هوياتهم ورفاتهم على الرغم من مرور أكثر من 23 عاما على الحادثة
التي
هزت العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه "لم يتم التعرف على هوية 1,103 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر
التي
وقعت في مدينة نيويورك رغم الجهود المستمرة، ولا تزال الكثير من العائلات تبحث في مواجهة هذا الغموض المحيط بالقضية".
وقال تشارلز جي وولف الذي قاد صندوق تعويضات ضحايا الـ11 من سبتمبر، إنه "لا يتوقع أن يتم التعرف على رفات زوجته كاثرين أبدا، وهي جزء من 40% من ضحايا ذلك
اليوم
الذين لم يتم التعرف عليهم".
وأضاف وولف في حديث للصحيفة إنه "يعلم أن زوجته كاثرين كانت في الطابق الـ97 من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي يوم الهجمات، واختفت بعد اصطدام الطائرة بالبرج".
ووفقا للصحيفة لا يزال مكتب الطب الشرعي بمدينة نيويورك يحاول، وهناك تحقيق تقدم في القضية، ففي العام الماضي وحده تمكن الفريق المخصص من تطوير 37 ملفا جديدا للحمض النووي بفضل التقدم الكبير في التكنولوجيا، لكن حتى الآن لم يتم مطابقة أي منها مع الضحايا المفقودين.
من جانبه قال مارك ديزاير مساعد مدير مكتب الفحص الطبي (OCME): "هذا ليس فقط أكبر تحقيق جنائي في تاريخ
الولايات
المتحدة، لكنه الأصعب".
ولفت ديزاير إلى أن "أحدث عملية تحديد هوية إيجابية لضحايا الهجمات كانت في شهر
كانون
الثاني الماضي، عندما استخدم المسؤولون تقنية رائدة في تسلسل الحمض النووي المبتكر لمطابقة ملف أحد الضحايا التعريفي الذي كان متواجدا في الطابق 105 لحظة وقوع الهجوم".
وقبل 4 أشهر أعلن
المكتب
أنه تمكن من تحديد هوية رجل وامرأة من ضحايا الهجمات لكن لم يتم الكشف عن اسميهما تنفيذا لرغبة عائلتيهما.
وأوضح ذات المتحدث أن "العوامل المحيطة بموقع الهجمات لحظة وقوعها أسهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات في الحمض النووي للضحايا ما يصعب عملية التعرف عليهم".
وقال "التجزئة إلى جانب وقود الطائرات، والنار والماء والبكتيريا، وضوء الشمس، كل هذه الأشياء تدمر الحمض النووي البشري، وجميع هذه العوامل كانت متوفرة وبقوة في موقع الهجمات".
واشار إلى أنه في بعض الحالات، ينتظر الخبراء تقدم التكنولوجيا بشكل أكبر قبل العودة إلى بعض العينات، فالكثير منها صغير جدا لدرجة أن إخضاعها لجولة أخرى من الاختبار قد يعني تدمير آخر جسيم متبق، لذلك يفضل العملاء إبقاءها حتى تتقدم التكنولوجيا وتكون النتائج مضمونة بشكل أكبر خوفا من فقدان آخر أمل في تحديد هوياتهم.
وقال إن مكتب الطب الشرعي في OCME يبحث دائما عن تقنيات جديدة فهم يراقبون حاليا علم الأنساب الجيني مثل 23and Me، والذي يستخدم نفس التكنولوجيا
التي
حددت هوية ضحايا Gilgo Beach.
كما يمتلك
المكتب
مجموعة من المتعلقات الشخصية للضحايا المجهولين والتي يمكنهم الرجوع إليها للحصول على الحمض النووي، لكن ديزاير يحذر من وجود احتمال قوي بعدم تحديد هوية كل الضحايا.
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