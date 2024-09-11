غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

وبحسب "الجزيرة"، أن "غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زون جنوبي لبنان".من جهته أفاد "الجيش الإسرائيلي"، بأن "سلاح الجو أغار على مواقع لحزب في الخريبة واستهدف منصة صواريخ في عيتا الشعب".وكانت "مسيرة إسرائيلية" أغارت، مساء أمس الثلاثاء، على أطراف بلدة بليدا جنوبي .