تفاصيل مثيرة تخص "غارة الأحد" على سوريا: دمرت مصنعا سريا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء الخميس، تفاصيل "مثيرة" تخص غارة إسرائيلية تم تنفيذها يوم الماضي على سوريا، مؤكدا أنها دمرت مصنعا سريا للصواريخ.

وقال "أكسيوس"، إن "الغارة شنتها إسرائيل يوم كانت أول عملية برية تنفذها قوات إسرائيلية في السنوات ضد أهداف إيرانية في سوريا".

وأضاف أن "وحدة من الإسرائيلي نفذت غارة في سوريا قبل أيام ودمرت مصنعا سريا لإنتاج صواريخ دقيقة".



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت، الخميس، أن عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية أن "القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية والاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين".

يشار الى أن وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت قبل أيام، أن "إسرائيل" نفذت عدة هجمات على ريف في وقت متأخر من مساء الأحد، مما أدى إلى مقتل 5 مدنيين على الأقل.