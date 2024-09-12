ترامب يرفض مناظرة أخرى مع هاريس: لن تكون هناك ثالثة

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الخميس، رفضه إجراء مناظرة جديدة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو في يونيو، والثانية الثلاثاء مع نائبة الرئيس.

ويستعد الجمهوري ونائبة الرئيس الديمقراطي كاملا للقاء بينهما لأول مرة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المناظرة الوحيدة بينهما في الحملة الرئاسية الأميركية في لحظة حاسمة من منافسة محتدمة.



وتبدأ المناظرة التلفزيونية في التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض .