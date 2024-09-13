تفاصيل احتجاز نجمة أفلام إباحية شهيرة في دولة عربية

– دولي

كشفت نجمة أفلام إباحية أمريكية إنه تم عليها خلال زيارتها الأخيرة إلى إحدى الدول العربية، حيث اقتحمت الشرطة في وقت متأخر من الليل الفندق التي تقيم فيه واقتادتها إلى المركز.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، تم على أليكساس مورغان في وادي رم بالأردن، في منتصف شهر اب الماضي، بعد اتهامها بتقديم محتوى جنسي أثناء زيارتها للدولة العربية.

والتزمت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، الصمت على في الأسابيع الأخيرة، لتنشر مؤخرا قصة لمتابعيها البالغ عددهم 5.5 مليون على موقع "إنستغرام".

ولم يكن هناك أي تعليق على الصورة، لكنها أظهرت أشخاصا يحملون حقائبهم وهم ينزلون سلما متحركا أمام لافتة كتب عليها: "مرحبا بكم في المتحدة".

وكشفت أليكساس لصحيفة "ديلي ستار" بعد عودتها إلى وطنها، أن "القضية لا تزال مفتوحة، وأن السلطات في الأردن لا تزال تحتفظ بكاميراتها وهواتفها".

وقالت: "القضية لم تُغلق بعد. كان علي أن أدفع ضمانا للتأكد من أنه إذا وجدتني المحكمة مذنبة سأقضي عقوبتي وأدفع الغرامات. سيتولى محامي الأمر أثناء وجودي هنا ويصر مالك الفندق على أنه لا بد من وجود ملفات مخفية في أجهزتي".

وقالت أليكساس إن "الضمان بلغ 3000 دينار أردني (4200 دولار تقريبا)، لكن المعدات المحجوزة تبلغ قيمتها أكثر من 15 ألف دولار".

وروت الشابة للصحيفة ما حصل ليلة اعتقالها قائلة: "كان الوقت متأخرا من الليل.. قطعوا خدمة الواي فاي عن العقار قبل أن يقوم 5 رجال، واحد منهم فقط يرتدي زي الشرطة، بفتح باب كوخي في وسط في الساعة الثالثة صباحا".

وأضافت: "لقد أخذوا كل متعلقاتي دون سبب ولم أستطع فهم أي شيء مما كانوا يقولونه. لقد أخذوا على الفور كل هواتفي وأجهزتي الإلكترونية. علموا أن لدي حسابا على موقع أونلي فانز علي أن أفتحه في غرفة مليئة بالرجال الذين كانوا يشاهدون صوري ومقاطع الفيديو الخاصة بي لمدة 17 ساعة".

وتابعت: "لقد شعرت بعدم الارتياح وكنت خائفة مما قد يحدث، خوفا من أن تسبب لي مهنتي المشاكل والسجن. في مركز الشرطة، كان من الواضح أن القسم بأكمله كان على علم بما يحدث، وظل الجميع يتجولون في الغرفة ويشاهدون محتويات هاتفي".

وتعتقد الشابة الأمريكية أن مالك الفندق الذي كانت تقيم فيه، اكتشف هويتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاتصال بالشرطة.

وفي الأردن، يعاقب على إنتاج أو توزيع أو استهلاك "محتوى إباحي" بالسجن 6 أشهر على الأقل وغرامة مالية.

وزعمت أليكساس مورغان أن السلطات الأردنية فرضت عليها حظر سفر، فيما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية بخصوص القصة.