خريطة البطالة بين شباب العالم.. ما مركز المنطقة العربية؟

يقول موقع الإحصائيات "فيجوال كابيتالست"، إن ذلك يشير إلى تعافٍ قوي من المعدلات المرتفعة خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تختلف أرقام البطالة هذه بشكل كبير حسب المنطقة الجغرافية والأقاليم في أنحاء .ويوضح هذا التقرير معدلات البطالة بين حسب المنطقة في عام 2023، ويصنف الذين شملتهم الدراسة بأنهم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.وتأتي البيانات من منظمة العمل الدولية حول اتجاهات التوظيف للشباب لعام 2024.بحسب الإحصائية، جاءت الدول أو المنطقة ككل في صدارة المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال العام الماضي.وذلك بوصول نسبة البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 28.6%.في الترتيب الثاني جاءت أمريكا الشمالية بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال 2023.وذلك بوصول نسبة البطالة بين في قارة أمريكا الشمالية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 22.5%.في المركز الثالث جاءت بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال 2023.وذلك بوصول نسبة البطالة بين في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.9%.شمال وجنوب وغرب أوروبافي المركز الرابع جاءت شمال وجنوب وغرب أوروبا بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال 2023.وذلك بوصول نسبة البطالة بين في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.8%.في المركز الخامس جاءت بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال 2023.وذلك بوصول نسبة البطالة بين في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.3%.أمريكا اللاتينية وجزرفي المركز السادس جاءت أمريكا اللاتينية وجزر بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين على مستوى خلال 2023.وذلك بوصول نسبة البطالة بين في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 13.6%.