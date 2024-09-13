خريطة البطالة بين شباب العالم.. ما مركز المنطقة العربية؟

يقول موقع الإحصائيات "فيجوال كابيتالست"، إن ذلك يشير إلى تعافٍ قوي من المعدلات المرتفعة خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تختلف أرقام البطالة هذه بشكل كبير حسب المنطقة الجغرافية والأقاليم في أنحاء العالم
.
ويوضح هذا التقرير معدلات البطالة بين الشباب
حسب المنطقة العالمية
في عام 2023، ويصنف الشباب
الذين شملتهم الدراسة بأنهم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وتأتي البيانات من تقرير
منظمة العمل الدولية حول اتجاهات التوظيف العالمية
للشباب لعام 2024.
بحسب الإحصائية، جاءت الدول العربية
أو المنطقة العربية
ككل في صدارة المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال العام الماضي.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 28.6%.
في الترتيب الثاني جاءت أمريكا الشمالية بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال 2023.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
في قارة أمريكا الشمالية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 22.5%.
جنوب آسيا
في المركز الثالث جاءت منطقة جنوب آسيا
بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال 2023.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.9%.
شمال وجنوب وغرب أوروبا
في المركز الرابع جاءت منطقة
شمال وجنوب وغرب أوروبا بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال 2023.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.8%.
شرق آسيا
في المركز الخامس جاءت منطقة شرق آسيا
بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال 2023.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 14.3%.
أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي
في المركز السادس جاءت منطقة
أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي
بحسب الإحصائية، ضمن أعلى المناطق الجغرافية من حيث نسبة البطالة بها بين الشباب
على مستوى العالم
خلال 2023.
وذلك بوصول نسبة البطالة بين الشباب
في هذه المنطقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 في هذه المنطقة، إلى 13.6%.