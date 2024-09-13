طلب كويتي يخص المنشآت النووية الإسرائيلية

وقال، سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، في بيان "أمام أعمال محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية".وشدد الفصام على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت هذه المعاهدة".وتابع "في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام المحافظين إلى "الوضع في فلسطين، مشيراً إلى أن هذه تنعقد هذا بينما تتصاعد الأحداث في فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق".