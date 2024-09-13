هل سيقدم الذكاء الاصطناعي خدماته للعلوم الشرعية؟.. ماذا عن الصوفية؟

وقالت التامري خلال مشاركته في فعاليات الملتقي العالمي للتصوف الـ 19، إن "التصوف الإسلامي أحد أرقى المسارات الروحية تعمل على تزكية القلوب وتهذيب النفوس، خاصة ونحن نعيش في عالم طغت فيه الماديات وافتقرنا فيه إلى الروحانيات".وأضافت: "فما أحوجنا إلى منهج يعيد للإنسان إنسانيته، ويحقق له السكينة والتوازن الداخلي، منهج يغرس في النفس القيم الإسلامية السمحة كالمحبة، والتسامح، والرحمة، والإخلاص".وتابعت: "التصوف الحقيقي لا يعني السلبية أو الانعزال عن اليومية، بل هو أسلوب حياة عملي يجعل من الصوفي إنسانًا إيجابيًا وفاعلًا في مجتمعه، يسعى لتحقيق الصلاح والإصلاح، من أجل خيري الدنيا والآخرة، ومع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده عالمنا اليوم، خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي".وأشارت الى: "هنا يبرز سؤال جوهري حول كيفية توظيف هذه التقنيات الحديثة لخدمة التصوف الإسلامي وتعميق ممارساته، ولأن الصوفي "ابن وقته" كما يقال، فهو على التكيف مع متغيرات عصره واستثمار كل ما من شأنه أن يثري تجربته الروحية الإنسانية، وصدق صلى وسلم حين قال: "الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها" (الترمذي، 5/51)".وأوضحت " التامري" أنها "أجرت دراسة حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في العلوم بشكل عام، والتصوف الإسلامي بشكل خاص، كما تناقش إمكانيات الدمج بين هذه التقنيات الحديثة والتراث الروحي العلمي للتصوف، مع التركيز على الفوائد والتحديات قد تترتب على هذا التداخل".واكملت: "تستهدف الدراسة عرض وتحليل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التصوف الإسلامي، فضلًا عن مناقشة التحديات التقنية والأخلاقية المرتبطة باستخدامها".