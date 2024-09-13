اعتداء باسلحة بيضاء يطال رئيس دولة افريقية.. هذه تطورات حالته الصحية

وأفاد مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن “ غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة”، مشيرا الى أن “جروحه ليست خطرة”، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.وغزالي عثماني، هو سياسي وعسكري يتولى رئاسة جزر منذ عام 2016.وشغل عثماني سابقًا منصب من 1999 إلى 2002 ومرة أخرى من 2002 إلى 2006.يذكر أن أرخبيل جزر يتألف من ثلاث جزر، هي الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.