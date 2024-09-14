"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف الفيلق الشمالي الإسرائيلي

وقال "حزب الله" في بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏كفرمان، ‏قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية السبت، قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".يشار إلى أن قاعدة يفتاح إليفليط:-تقع جنوب شمال غرب بحيرة طبريا-تبعد عن الحدود اللبنانية الاسرائيلية حوالي 18 كلم-تتبع لقيادة في جيش العدو الإسرائيلي-مقر لواء المدفعية والصواريخ الدقيقة 282-قاعدة أسلحة النيران والصواريخ الدقيقة-مقر قيادة فرق احتياط-مركز تسليح متقدم- تحوي مخازن طوارئ