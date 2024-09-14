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مصر.. وفيات ومصابون بتصادم قطارين في الزقازيق
دوليات
2024-09-14 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,820 مشاهدة
قالت
وزارة الصحة
المصرية،
اليوم
السبت، إن حادث تصادم قطارين عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 40 شخصا.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث.
وأوضح موقع "المصري اليوم" أنه وعلى الفور، استجابت
مديرية
الصحة بمحافظة الشرقية للحادث، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وأضاف أن
عددا
كبيرا من الأهالي توافدوا إلى موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة للمصابين.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية، عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب آخر المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.
وقالت في بيان، إنه "على الفور تحرك فريق مكون من نائب
رئيس
مجلس
الوزراء
للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد
باتجاه
موقع الحادث، ووجه الوزير بالدفع بمعدات الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية
التي
أدت الى وقوع الحادث".
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