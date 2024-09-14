مصر.. وفيات ومصابون بتصادم قطارين في الزقازيق

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث.وأوضح موقع "المصري اليوم" أنه وعلى الفور، استجابت الصحة بمحافظة الشرقية للحادث، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.وأضاف أن كبيرا من الأهالي توافدوا إلى موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة للمصابين.وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية، عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب آخر المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.وقالت في بيان، إنه "على الفور تحرك فريق مكون من نائب للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد موقع الحادث، ووجه الوزير بالدفع بمعدات الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية أدت الى وقوع الحادث".