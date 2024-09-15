الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تم تكليف الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي يعتبر صاحب أطول مدة رئاسة للحكومة في عهد الملك منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999، بتشكيل في 7 أكتوبر 2020، خلفا لعمر الرزاز، ليسجل 1437 يوما من عمر حكومته بتعديلاتها السبعة.وتجاوز الخصاونة النسور الذي شكل الحكومتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واستمر 1326 يوما، بين 11 نوفمبر 2012 و29 مايو 2016.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عن النتائج النهائية للانتخابات لمجلس النواب العشرين، والذي حازت فيه جبهة العمل الإسلامي، التيار السياسي للإخوان المسلمين في البلاد، على 31 مقعدا من أصل 138 مقعدا.ورغم أن تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، في الانتخابات الراهنة يعد غير مسبوق مقارنة بآخر مجالس نيابية انتخبها الأردنييون، إلا أنه لم يحصد غالبية المقاعد داخل المجلس الحالي.وبلغ عدد مقاعد الجبهة في الماضي 10 مقاعد من أصل 130 مقعدا، و16 مقعدا في انتخابات 2016، بينما حازت الحركة الإسلامية في المملكة على أفضل نتائجها عام 1989 بحصولها على 22 مقعدا من أصل 80 مقعدا في آنذاك.وتجاوزت نسبة المشاركة في الاقتراع هذا العام 32 في المئة، وهي نسبة تفوق المشاركة في انتخابات عام 2020 والتي بلغت نسبة المشاركة 29.9 في المئة بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد.