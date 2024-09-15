وبحسب بيان للوزارة، صدر الحكم عن المحكمة المتخصصة بعد "ثبوت إدانة المتهم بعدة تهم، منها خيانة والانضمام إلى كيان إرهابي وتهريب عناصر إرهابية خارج المملكة".وأوضح البيان أن المدان "وفّر أوكار داخل المملكة لصالح التنظيم الإرهابي، والتخابر معهم بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".كما اتُهم بـ"تمويل ودعم الإرهاب والمشاركة في تصنيع الأحزمة الناسفة، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، وتحريض أشخاص للقيام بأعمال إرهابية".وتم تنفيذ حكم الإعدام، الأحد، بمنطقة الرياض، بعد أن الحكم نهائيا إثر تأييده من المحكمة العليا، وفقا للمصدر ذاته.وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.وأكدت الداخلية السعودية حرصها على "استتباب الأمن وتحقيق العدل"، مشددة على أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن أو تعريض وحدته للخطر".واحتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب .