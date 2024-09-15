مقتل 4 أشخاص بعملية إنزال جوي أمريكية في سوريا

وقالت الإذاعة: "في .. مقتل أربعة أشخاص وإصابة امرأة، بعملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في قرية (شنينة) بريف الشمالي".وبحسب الإذاعة: "أثناء الهبوط الذي نفذته الأمريكية من إحدى المروحيات في قرية شنينة، تم فتح نيران كثيفة على المباني والمباني الملحقة، ونتيجة لذلك، قُتل ما لا يقل عن أربعة من السكان المحليين، وجرحت امرأة".