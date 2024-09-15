غارات "إسرائيلية" على جنوب لبنان

شهدت بلدة جنوب لبنان، مساء الأحد، غارات "إسرائيلية" عدة.

وأفادت قناة "الجزيرة"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان". وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت في الغجر وبلدات أخرى بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل من لبنان". "حزب الله" اللبناني، أعلن السبت، أنه استهدف قاعدة "يفتاح إليفليط" التابعة للجيش "الإسرائيلي" شمال غربي بحيرة طبريا للمرة الأولى.