حفظت في مكان آمن لمدة قرن.. عملات تباع بملايين الدولارات

– دولي

حققت عملات معدنية عريقة ملايين الدولارات، بعد أن تم طرحها للبيع في دار للمزادات.

ووصل سعر العملات النادرة البالغ عددها 286، إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، في المزاد الذي أقيم بكوبنهاغن، والتي ظلت في مكان آمن خارج تداولات السوق لمدة قرن من الزمان.

وتجاوز المبلغ النهائي للعملات التقديرات بنحو 25%، وفقا لمدير الفرع الدنماركي لدار المزادات "ستاكس باورز"، مايكل فورنتيز.

وفي عام 1922، اشترى رجل الأعمال الدنماركي وخبير العملات المعدنية، لارس إميل بروون، مجموعة العملات المعدنية، من عائلة بيل براهي الأرستقراطية، وفي العام التالي توفى، ووضع شرطا في وصيته لبيع .

وبعد أن رأى بروون الدمار الذي خلّفته الحرب الأولى، كان خائفا للغاية من أن يحدث شيء للمجموعة (في المتحف)، ولذلك فقد أوصى بأن تبقى مجموعته كاحتياطي للمجموعة لمدة 100 عام بعد وفاته.

وفي وقت سابق من العام الحالي، دفع المتحف الدنماركي، الذي حصل على الأولوية في اتفاق بين بروون وعائلة بيلي براهي، مليون يورو مقابل 7 عملات معدنية.