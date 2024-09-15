أول تعليق لترامب بعد إطلاق النار: لن أستسلم أبدا

طمأن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الأحد، مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".



وأضاف ترامب: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".

وأعلنت المرشح الجمهوري ترامب، الأحد، عن تأمين الأخير بعد إطلاق نار قرب تواجده بولاية فلوريدا.

الرئيس الأمريكي السابق أصيب في (14 2024) بإطلاق نار أثناء إلقائه بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.