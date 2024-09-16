روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون عسكري

وذكرت وسائل اعلام روسية انه "سيدخل المرسوم حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 الاول 2024، وتضمن تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209130 شخصا، بينهم 1.320.000 عسكري".وأضافت: "يكلف المرسوم الجديد "برصد المخصصات اللازمة من ميزانية الدفاع لتغطية الزيادة في تعداد الجيش".